كابول: تشييع ضحايا «مدرسة البنات»

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)



دفنت عشرات الفتيات، أمس، في مقبرة على قمة تل في كابول، غداة هجوم استهدف مدرسة للبنات، وأسفر عن سقوط 58 قتيلاً على الأقل، وكان الأكثر دموية منذ عام.

وارتفعت حصيلة ضحايا العبوات، التي زرعت أمام مدرسة للبنات في منطقة يسكنها الهزارة الشيعة في العاصمة كابول، إلى 58 قتيلاً. وهزت انفجارات، أمس الأول، حي داشت برشي في غرب كابول، الذي يشكل هدفاً دائماً للإرهابيين. واتهمت الحكومة حركة «طالبان» بالوقوف وراء الهجوم، إلا أن الأخيرة نفت أن تكون مسؤولة عنه. وأتى الهجوم بينما يواصل الجيش الأميركي سحب آخر 2500 جندي له من أفغانستان، التي تمزقها أعمال عنف، رغم جهود السلام المتعثرة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب استمرت عقوداً. وفي حديثه عن الاعتداء، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان للصحافيين، أمس: إن سيارة مفخخة انفجرت أمام مدرسة سيد الشهداء، وعندما اندفعت التلميذات في حالة ذعر انفجرت قنبلتان أخريان.