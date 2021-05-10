إصابة امرأتين وطفلة بإطلاق نار في «تايمز سكوير»

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (أ ف ب)

أُصيبت امرأتان وطفلة في عامها الرابع بجروح في إطلاق نار وقع، أمس، في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، حسبما أعلنت شرطة المدينة الأميركية، في حادث يعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن مستوى الجريمة في مدينة تستعدّ لدفع عجلة القطاع السياحي بعد طول توقّف.

وقال متحدّث باسم الشرطة: إنّ إطلاق النار وقع في وضح النهار، عند مفترق الطرق بين الجادّة السابعة والشارع 44.

وأضاف: إنّ المصابات الثلاث نقلن إلى مستشفى في مانهاتن، وحياتهنّ ليست في خطر. وقالت الشرطة إنّها لم تعتقل أيّ مشتبه به حتّى الآن، مشيرة إلى أنّ «التحقيق ما زال جارياً».