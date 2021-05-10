المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان و40 حريقاً في مستوطنات "غلاف غزة"

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عدداً من الصواريخ تجاه مدينة عسقلان المحتلة، وسمعت في مناطق شمالي قطاع غزة أصوات صواريخ القبة الحديدية تحاول اعتراضها.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنات الغلاف وفي عسقلان وشاطئها، من دون مزيد من التفاصيل.



وقبل إطلاق المقاومة صواريخها، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بشكل فوري، وذلك بزعم الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة".



ويواصل ناشطون فلسطينيون، لليوم الثالث على التوالي، إطلاق البالونات الحارقة على مستوطنات الغلاف القريبة من القطاع نصرة لمدينة القدس، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي واسع منذ أيام، للتأكيد على وحدة الفلسطينيين في مواجهة العدوان والاحتلال.



وسُجل اليوم الأحد في مستوطنات الغلاف نحو 40 حريقاً نتيجة تساقط البالونات الحارقة على الأراضي الزراعية، وفق مشاهد بثتها وسائل إعلام الاحتلال ومنصات التواصل الاجتماعي.



وتحافظ الفصائل في غزة على مستوى محدود من التصعيد، لكنه قد يتدحرج في ظل معطيات بمزيد من تضييق الخناق على القطاع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار العدوان في القدس، والذي تعهد القائد العام لـ"كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف، بالرد عليه.



المصدر: العربي الجديد