ضربت متظاهرين بالهراوات.. قوات الاحتلال تعتدي على أهالي "الشيخ جراح" في القدس



فرّقت شرطة الإحتلال الإسرائيلي وفرق خيالة تابعة لها، مساء الأحد 9 مايو/أيار 2021، وقفة سلمية بحي "الشيخ جراح" في القدس المحتلة، تضامناً مع أهل الحي، ورفضاً لمصادرة منازلهم، وذلك في اعتداء جديد لقوات الاحتلال على الفلسطينيين، الذين اعتدوا على المشاركين في الوقفة بالهراوات، كما منعوا الصحفيين من التغطية.



ومنذ أكثر من أسبوع، يشهد حي "الشيخ جراح" بالقدس، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، إذ يحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية، بإخلاء عائلات فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.



حسب وكالة "الأناضول" للأنباء، الأحد، فإنه لم تسجل أي إصابات حتى الساعة 19:00 ت غ، بعد عمليات القمع والعنف التي شنتها قوات الاحتلال لتفريق هذه الوقفة السلمية.



تعكس هذه الأحداث، الاضطرابات المستمرة منذ أيام وتزايد الإدانات الدولية لعمليات إخلاء تسعى السلطات الإسرائيلية لتنفيذها في حي الشيخ جراح بالقدس، حيث أشعل التوتر السائد بشأن الحي مواجهات يومية وصلت إلى ساحات المسجد الأقصى الجمعة الماضية.



مساء أمس السبت، ألقى شبان فلسطينيون الحجارة وأشعلوا النيران وأسقطوا حواجز الشرطة في الشوارع المؤدية إلى بوابات البلدة القديمة، بينما استخدم خيّالة من الشرطة قنابل صوت ومدافع المياه لصدهم.



ومنذ بداية شهر رمضان يحتج الشباب الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العمود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.



أما حيّ الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي ومتضامنين معهم، بعد تهديد سكان الحي بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.



في وقت سابق من الأحد، أكدت وكالة "الأناضول"، نقلاً عن شهود عيان، إصابة فلسطيني واعتقال 3 آخرين في تجدد مواجهات مع مستوطنين إسرائيليين، بمدينة القدس المحتلة، وذلك إثر قيام مستوطنين من منظمة "فتية التلال" المتطرفة بأداء رقصات وأغانٍ استفزازية، قرب حي العيسوية.



وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات متصاعدة من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، خاصة في منطقة "باب العمود" وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.



ومساء يومي الجمعة والسبت، أسفرت اعتداءات إسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى والقدس عن إصابة نحو 300 شخص، بحسب "الهلال الأحمر" الفلسطيني.



فقد أجَّلت المحكمة العليا الإسرائيلية، جلسة كانت مقررة الإثنين 10 مايو/أيار، للبتّ في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة، لصالح مستوطنين.



كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية "الشيخ جراح" إلى موعد آخر بغضون الشهر القادم"، وفق قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية (رسمية).



​​​​​​​يذكر أن 4 عائلات فلسطينية، كانت قد قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.





المصدر: وكالات