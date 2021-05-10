الخارجية الأردنية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بسبب أحداث القدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الأحد، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان.

الاستدعاء جاء للتأكيد على احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى.

وكذلك لإدانة الاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت مصر إنها حملت السفيرة الإسرائيلية في القاهرة أميرة أورون رسالة للمسؤولين في بلادها التطورات في القدس.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية المصرية أن السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، عقد اجتماعًا اليوم مع سفيرة إسرائيل أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وشددت مصر خلال الاجتماع على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، واعتداءات متكررة من المستوطنين في المدينة المقدسة.

واشتدت المواجهات السبت الماضي بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية خارج البلدة القديمة بالقدس، حيث صلى عشرات الآلاف من المسلمين في المسجد الأقصى صلاة القيام في ليلة يعتقد أنها ليلة القدر.

ووصلت حصيلة ضحايا تلك المواجهات التي شهدت اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، وملاحقة المصلين، إلى 163 إصابة، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.