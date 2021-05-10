بوركينا فاسو.. مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عسكريين في هجومين شمال البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت مصادر طبية وأمنية في بوركينا فاسو، عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة جنود، خلال هجومين منفصلين وقعا في شمال البلاد.

وقال مصدر أمني “تعرضت بلدة تين-أكوف في مقاطعة أودالان لهجوم إرهابي ليل السبت الأحد وقتل المهاجمون ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في إطلاق نار في إحدى مناطق البلدة”.

وأفاد مسؤول محلي “الضحايا جميعهم من الرجال ولا يزال شخصان في عداد المفقودين صباح الأحد بعد مرور الإرهابيين” مشيرا إلى وقوع أضرار مادية أيضا