اليمن: الأسلحة التي ضُبطت في بحر العرب "تورط إيران"

محمد الفلاح - اليمن: الأسلحة التي ضبطت في بحر العرب تورط إيران

الأحد 9 مايو 2021

بعدما صرّح مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، الأحد، إلى أن التحقيق الأولي للبحرية وجد أن شحنة الأسحلة المصادرة في بحر العرب جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين في اليمن رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على أن النتائج تؤكد تورط طهران بدعم الميليشيات.



وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بموقف حازم ضد التدخلات الإيرانية المستمرة.

كما أضاف في تغريدات عبر تويتر، أن النظام الإيراني يقوض جهود التهدئة بتزويد الحوثيين بالأسلحة، والشحنة المصادرة أكبر دليل.

وكان مسؤول في البنتاجون قد أعلن لوكالة "أسوشيتد برس"، أن التحقيقات تشير إلى أن السفينة جاءت من إيران.

يذكر أن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية كان كشف أن طراد الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس مونتيري" صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب يوم السادس من مايو/أيار الجاري.

وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع بي.كيه.إم الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية".