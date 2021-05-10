الجيش اليمني ينصب كمينا للحوثيين في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت ميليشيات الحوثي لخسائر كبيرة بعد قتال مع قوات الجيش، وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة «أن قوات الجيش الوطني نصبت كمينا محكما لمجاميع من عناصر ميليشيات الحوثي، أسفر عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير عربتين مدرعتين واثنين من أطقمها، ومصرع جميع من على متنها».

إلى ذلك، دمر طيران تحالف دعم الشرعية أطقما كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة شرق حزم الجوف، وسقط الكثير من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وكان الجيش أعلن قبل أيام تحرير عدد من المواقع الجديدة بإسناد من طيران التحالف في جبهات الجوف وتعز ومأرب.

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي بموقف حازم وواضح من الرفض الحوثي المتكرر لكل مبادرات ومقترحات السلام، وإصرارهم على المضي في تنفيذ أجندة ومشروع إيران دون اعتبار لحياة ودماء ومعاناة اليمنيين، وانتقد ما وصفها بـ»المواقف الضبابية» للمجتمع الدولي، وأعرب عن الثقة في أن مأرب هي الصخرة التي ستتحطم عليها مشاريع الانقلاب العنصري الكهنوتي، وستكون بوابة لاستعادة كامل تراب الوطن ودفن أوهام إيران إلى غير رجعة.

من جهتها، دعت بعثة الأمم المتحدة العاملة في الحديدة أمس، أطراف الصراع إلى حماية المدنيين، غداة مقتل وإصابة 9 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة في الحديدة.

وقالت في بلاغ لها، إن الوفيات والإصابات لعدد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، بعد اصطدام سيارتهم بعبوة ناسفة في الدريهمي، تمثل المزيد من الخسائر المأساوية الناجمة جراء الصراع في الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن».

في غضون ذلك تمكنت القوات المشتركة أمس من إخماد تحركات للميليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة، بعد ساعات من ارتكاب الميليشيات لخروقات مماثلة في مديرية الدريهمي.

وأكد مصدر عسكري أن القوات رصدت تحركات عسكرية لعناصر تابعة لميليشيات الحوثي في محيط جولة سيتي ماكس شارع صنعاء وتم التعامل معها بنجاح، ودمرت مدفعية القوات المشتركة هدفا متحركا للميليشيات الحوثية بضربات حاسمة سقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

من جانب آخر أعلنت البحرية الأمريكية يوم السبت عن اعتراض «آلاف الأسلحة المحظورة» كانت على مركب شراعي لا يحمل علم أي دولية في المياه الدولية شمال بحر العرب.

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