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التحقيق في اغتيال مدني عراقي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في جريمة اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في مدينة كربلاء.

وأوضح البيان أن قيادة شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط، وشرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة.

وحدثت عملية الاغتيال لدى وصول الناشط إلى منزله في شارع الوائلي بكربلاء، حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا النار عليه وأصابوه في الرأس والصدر وفروا إلى جهة مجهولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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