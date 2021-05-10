التحقيق في اغتيال مدني عراقي

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وأوضح البيان أن قيادة شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط، وشرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة.
وحدثت عملية الاغتيال لدى وصول الناشط إلى منزله في شارع الوائلي بكربلاء، حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا النار عليه وأصابوه في الرأس والصدر وفروا إلى جهة مجهولة.
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