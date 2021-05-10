التحقيق في اغتيال مدني عراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس أنها قامت بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في جريمة اغتيال الناشط المدني إيهاب جواد في مدينة كربلاء.

وأوضح البيان أن قيادة شرطة كربلاء استنفرت جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط، وشرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة.

وحدثت عملية الاغتيال لدى وصول الناشط إلى منزله في شارع الوائلي بكربلاء، حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا النار عليه وأصابوه في الرأس والصدر وفروا إلى جهة مجهولة.