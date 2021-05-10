مصر تنتج لقاح كورونا الصيني في يونيو

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وأضافت ، خلال مؤتمر صحفي، «إن اللقاح الصيني الذي سيتم إنتاجه في مصر يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مشيرة إلى أن الإنتاج سيكون في يونيو المقبل، ثم يليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية.
وتابعت «نسعى لأن تكون مصر مصدرا لتصنيع وتصدير لقاح مضاد لكورونا لأفريقيا»، كاشفة عن أن لقاح كورونا المصري، سيسجل باسم (سينوفاك فاكسيرا). وأكدت أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، مشيرة إلى أن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المسحات ولا يوجد سلاسل كورونا متحورة بمصر.
وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم استقبال جرعات جديدة للقاح فيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، يليه افتتاح مراكز لتلقي اللقاحات.
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