البرهان في الإمارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمس، إلى الإمارات في زيارة تستمر يومين. ووفقا لصفحة مجلس السيادة على موقع فيس بوك فإنه كان في استقباله بمطار البطين الرئاسي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل المزروعي. وكان البرهان بحث في الأول من مايو الحالي هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى تطورات جائحة كورونا.

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