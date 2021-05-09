مقتل 8 من أفراد الشرطة الصومالية في انفجار بسيارة مفخخة بالعاصمة مقديشو

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

قتل 8 من أفراد الشرطة الصومالية في انفجار بسيارة مفخخة في العاصمة مقديشو مساء الأحد، استهدف مركز مديرية وابرئ.



وأعقب الانفجار تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن الصومالية المتواجدة في المركز الشرطة، وفقا للعين,.

وفق حصيلة أولية قالت مصادر أمنية صومالية ، فقد سقط ٨ من قوات الأمن من بينهم مفوض الشرطة في المديرية، فيما لم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الآنـ كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويتزامن الانفجار الذي وقع على شارع مكة المكرمة الرئيسيـ في وقت تشهد العاصمة الصومالية مقديشو ازدحاما بسبب التسوق بموسم العيد.