شكرا لقرائتكم خبر عن إضرام النار بمقر القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد اغتيال الناشط إيهاب الوزني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدم متظاهرون غاضبون على إضرام النار في مقر القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد اغتيال الناشط العراقي إيهاب الوزني.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة المنزلية القريبة من منزل الناشط إيهاب الوزني تفاصيل حادث الاغتيال مساء أمس السبت، أمام منزل الناشط في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

يذكر أن الناشط العراقي إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، معروف بمواقفه المناهضة والرافضة للنفوذ الإيراني والممارسات الإيرانية وتدخلات طهران في العراق كما يعد من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة والتي تنادي بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان” أن “شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد في شارع الحداد بمحافظة كربلاء المقدسة، حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة”.

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية العام الماضي، ونحو 800 حسب نشطاء.