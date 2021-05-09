شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تعلن وقفا لإطلاق النار لـ3 أيام في عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اليوم_وكالاتأعلن مقاتلو حركة طالبان في ساعة متأخرة أمس، أنهم سيلتزمون بوقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان بمناسبة حلول عيد الفطر هذا الأسبوع وسط عنف متصاعد تشهده البلاد منذ أسابيع.

وقال محمد نعيم أحد المتحدثين باسم طالبان على تويتر: "صدرت تعليمات لجميع المجاهدين بوقف كل العمليات الهجومية من أجل أن يوفروا مرة أخرى جوا سلميا وآمنا لمواطنينا خلال عيد الفطر حتى يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة".