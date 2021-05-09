طالبان تعلن وقف إطلاق النار بأفغانستان خلال عيد الفطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان الأفغانية، فجر الإثنين، وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر.

وتواصل حركة طالبان هجماتها المكثفة ضد القوات الحكومية، حيث سيطرت على أحد الأحياء في إقليم بغلان، بعد قتال ضارٍ مع الجيش الأفغاني.



وتمكنت الحركة، التي كثفت هجماتها مؤخرا بعد إعلان واشنطن اعتزامها سحب جميع قواتها من البلاد، من قتل وأسر جنود في القوات الحكومية.



وتسيطر طالبان الآن على مساحات من الأراضي أكثر من أي وقت؛ منذ أن أطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكمها بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوّات الحكوميّة في ولايات عدّة، بينها معقل طالبان السابق قندهار، حيث نفّذ الجيش الأمريكي "ضربة دقيقة" السبت الماضي، مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.



البنتاجون يعلق



أكدت وزارة الدفاع الأمريكيّة الإثنين الماضي، أن القتال الذي دار في أفغانستان لن يؤثر على انسحاب القوات الأجنبية.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة طالبان في فبراير/ شباط 2020 بأن تنسحب القوات الأجنبية من البلاد بحلول الأول من مايو أيار 2021 مقابل توقف طالبان عن مهاجمة القوات الأجنبية وقواعدها.

لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الشهر الماضي بعد مراجعة الوضع أن القوات ستبقى في أفغانستان لأشهر أخرى على أن تنسحب بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.