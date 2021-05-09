أزمة أهالي الشيخ جراح بالقدس.. إرجاء قرار إخلاء المنازل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال طاقم الدفاع عن أهالي الشيخ جراح بالقدس الشرقية إنه تم إرجاء قرار إخلال منازل العائلات الفلسطينية بالحي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل جلستها.

وكانت المحكمة العليا بإسرائيل أرجأت جلسة كان من المقرر أن تعقدها غدا الإثنين للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح، بعد طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بناءً على طلب المستشار القضائي ألغى القاضي يتسحاق عميت، جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جراح التي كانت مقررة غدا الإثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر".



وقال المحاميان حسني أبو حسين وسامي أرشيد، من هيئة الدفاع عن حي الشيخ جراح في القدس، في بيان تلقته ”الخليج 365”: إنه "أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء جلسة المحكمة التي كان من المقرر عقدها يوم غد الإثنين وذلك بناءا على طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية".



وأضاف البيان: "يذكر أننا تقدمنا باسم أهالي الشيخ جراح بطلب إلى المحكمة العليا لاستدعاء المستشار القضائي لحضور المحكمة وتقديم موقفه بخصوص تأكيدات أهالي الشيخ جراح على أن تسجيل أرض الحي باسم الجمعيات الاستيطانية كان غير قانوني ويجب إلغاؤه".

وتابع: "ولذلك طلب المستشار القضائي للحكومة من المحكمة العليا تأجيل النظر في قضية الأربع عائلات من المقررة غدا الإثنين وذلك لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك لاتخاذ قرار بشأن انضمامه كطرف بالإجراءات".

وأشار إلى أنه "طلب محامو العائلات أيضا من المستشار القضائي تفسير دور حكومة إسرائيل ولماذا تقاعست عن القيام بواجباتها حسب القانون الدولي وتسجيل ملكية أرض الحي بأسماء سكان الحي حسب التزام الحكومة الأردنية صاحبة الالتزام السابق؟".

وقال: "ومع قرار التأجيل جمدت المحكمة أوامر الإخلاء حيث لا يمكن تنفيذها حتى إصدار قرار في طلب الشيخ جراح".

ولم يتحدد موعد انعقاد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد.

الفعاليات مستمرة

ومن جهتها قالت لجنة حي الشيخ جراح، إنه "تم اقحام المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بقضية الشيخ جراح بناءا على طلب قدمه محامي الدفاع عن الحي للمحكمة".

وأضافت، في بيان :"قام المحامين بتقديم طلب عاجل بالأمس إلى المحكمة لمطالبة المستشار القضائي لحكومة إسرائيل للمثول في المداولات بقضية طلب الاستئناف لدى المحكمة العليا باسم العائلات الأربع".

وأكدت أن "العمل القانوني المهني إلى جانب الفعاليات الأخرى سيستمر لمناصرة الحقوق والحفاظ على بيوت الحي وأهله".



وكانت 28 عائلة أقامت منازل لها في الشيخ جراح في العام 1956 بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين (الأونروا).

ولكن المستوطنين يقولون إن "الأرض التي تمت إقامة المنازل عليها كانت مملوكة ليهود قبل عشرات السنين ويطالبون بإخلاء الفلسطينيين من هذه المنازل".

وحذر فلسطينيون من أن قرار طرد العائلات من منازلها سيكون مقدمة لإجلاء المزيد من العائلات في المستقبل.

ولا يمكن الاستئناف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في حال قرارها المضي قدما في طرد العائلات من منازلها.