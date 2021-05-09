السودان: نتطلع لعلاقة مع إثيوبيا تؤسس على حسن الجوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت وزيرة الخارجية الدكتورة، مريم الصادق المهدي، تأكيد رئيس مجلس الوزراء حرص السودان على استقرار الجارة إثيوبيا وتحقيق التوافق بين كافة المكونات الإثنية في إثيوبيا.

وشددت في تصريحات صحفية عقب لقاء رئيس الوزراء السوداني بالمبعوث الأمريكي إلى أفريقيا، جيفري فيلتمان على حرص وتطلع السودان لإقامة علاقة تُؤسس على احترام حسن الجوار وتعزز التعاون بين البلدين، مشيرةً إلى أن اللقاء ناقش السبل الكفيلة بتحقيق السلام والأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي حرص الولايات المتحدة على استقرار المنطقة، ودعمها ووقوفها بجانب حكومة السودان لإنجاح الفترة الانتقالية وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي.

و أطلع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان على تطورات سد النهضة.

وركز حمدوك خلال لقائه فيلتمان الأحد، على تباين وجهات النظر بين السودان وإثيوبيا بخصوص الملء الأحادي لخزان سد النهضة والأضرار والمخاطر التي سيخلفها على العلاقات بين البلدين.