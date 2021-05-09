بهجومين منفصلين.. قتلى وجرحى في بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ما لا يقل عن 3 مدنيين وأصيب 3 جنود خلال هجومين منفصلين شمالي بوركينا فاسو، بحسب مصادر أمنية ومحلية.

وقال مصدر أمني ، إنه "تعرضت بلدة تين-أكوف في مقاطعة أودالان لهجوم إرهابي ليل السبت / الأحد، وقتل المهاجمون ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين في إطلاق نار في إحدى مناطق البلدة".



وأفاد مسؤول محلي "الضحايا جميعهم من الرجال ولا يزال شخصان في عداد المفقودين صباح الأحد بعد مرور الإرهابيين" مشيرا إلى وقوع أضرار مادية أيضا.

وأوضح مصدر أمني آخر في شمالي البلاد أن "عبوة يدوية الصنع انفجرت عند مرور موكب مشترك يضم جنودا ومتطوعين في الدفاع عن الوطن كانوا يواكبون قافلة مواد غذائية على طريق سيبا-مانسيلا ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود".

وتشكل العبوات اليدوية الصنع السلاح المفضل للإرهابيين في مواجهة الجيش والقوى الأمنية ما يؤدي إلى مقتل كثير من المدنيين أيضا.

وفي الثالث من مايو/أيار قتل ما لا يقل عن 25 شخصا وتم القضاء على "11 إرهابيا" في هجوم على بلدة كودييل في شرق بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر على ما أعلنت الحكومة.



وتشهد بوركينا فاسو في غربي إفريقيا منذ العام 2015 هجمات إرهابية متكررة أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل وأرغمت أكثر من مليون شخص على مغادرة ديارهم.