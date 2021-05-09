تجدد الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية، قبل أن تمتد إلى حيفا ما أسفر عن إصابة 14 شخصا.



وقال الهلال الأحمر الفلسطينية: "تم تسجيل 14 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود"،.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن "قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والمطاط على سيارة إسعاف بشكل مباشر في منطقة الطور (بلدة بالقدس الشرقية) وقام المستوطنين برمي الحجارة على السيارة"، ولفت إلى "إصابة مسعف بالرصاص المطاطي خلال تغطيته مواجهات في حي الطور".

كما وقعت مواجهات بين الشباب الفلسطيني والشرطة الإسرائيلية في باب الساهرة، وهو أحد أبواب البلدة القديمة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن فلسطينيين رشقوا قوات الشرطة بالحجارة في الشيخ جراح، وأعلنت اعتقال 15 مواطنا عربيا خلال المواجهات في مدينة حيفا.

وقالت إنه: "نظمت مظاهرة بمشاركة المئات في حيفا، لكنهم أخلوا بالنظام العام وأغلقوا الطرق أمام حركة المرور وألقوا الحجارة والزجاجات نحو قوات الشرطة".

وأضافت: "بعد الإعلان عن المظاهرة كمظاهرة غير قانونية وإعطاء مهلة كافية لترك المكان قام أفراد الشرطة باستخدام وسائل لتفريق الحشد".

وكان طاقم الدفاع عن أهالي الشيخ جراح بالقدس الشرقية قال إنه تم إرجاء قرار إخلاء منازل العائلات الفلسطينية بالحي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتأجيل جلستها.

وكانت المحكمة العليا بإسرائيل أرجأت جلسة كان من المقرر أن تعقدها الإثنين للنظر في التماس عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من حي الشيخ جراح، بعد طلب من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "بناءً على طلب المستشار القضائي ألغى القاضي يتسحاق عميت جلسة إخلاء عائلات الشيـخ جراح التي كانت مقررة غدا الإثنين، وستعقد جلسة بديلة في غضون شهر".