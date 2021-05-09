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قتيل و7 جرحى في إطلاق نار في فينيكس الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

لقى رجل حتفه وأصيب 7 أشخاص آخرون في إطلاق نار داخل فندق بوسط مدينة فينيكس الأمريكية، وفقاً لما ذكرته الشرطة .

 

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) عن الشرطة، أن مشادة بين مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً كانوا جميعاً يحضرون حفلاً داخل الفندق تصاعدت إلى إطلاق نار.

 

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماجي كوكس: "نعتقد أن هذا الحادث منعزل وليس عملاً عشوائياً".

 

وأضافت "ما زلنا نستجوب شهوداً..كان هناك بالتأكيد أكثر من مطلق نار".

 

ولم يتضح نوع الحدث الذى يقام فى الفندق الراقي الذى يقع بالقرب من مركز المؤتمرات بالمدينة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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