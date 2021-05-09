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مقتل 8 من أفراد الشرطة الصومالية في انفجار بسيارة مفخخة بالعاصمة مقديشو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قتل 8 من أفراد الشرطة الصومالية في انفجار بسيارة مفخخة في العاصمة مقديشو مساء الأحد، استهدف مركز مديرية وابرئ.

 

وأعقب الانفجار تبادل إطلاق نار كثيف بين مسلحين مجهولين وقوات الأمن الصومالية المتواجدة في المركز الشرطة، وفقا للعين,.

 

وفق حصيلة أولية قالت مصادر أمنية صومالية ، فقد سقط ٨ من قوات الأمن من بينهم مفوض الشرطة في المديرية، فيما لم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الآنـ كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

ويتزامن الانفجار الذي وقع على شارع مكة المكرمة الرئيسيـ في وقت تشهد العاصمة الصومالية مقديشو ازدحاما بسبب التسوق بموسم العيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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