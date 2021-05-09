شكرا لقرائتكم خبر طلاب «شريف» لخامنئي: أطلق صراح معتقلينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المئات من طلاب وخريجي جامعة «شريف» للتكنولوجيا في طهران على عريضة تطالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بالتدخل لضمان إطلاق سراح علي يونسي وأمير حسين مرادي وهما من الطلاب النخبة المعتقلين لدى استخبارات الحرس الثوري.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، إن العريضة تشير إلى تعرض الطالبين الشابين إلى شهرين من الحبس الانفرادي والتعرض للتعذيب، وعدم الاتصال بمحام، وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، ووصفت احتجاز الطالبين المسجونين بأنه «غير منطقي»، ودعت إلى إطلاق سراحهما.

ووجهت الجمعية الإسلامية لجامعة شريف للتكنولوجيا، رسالة مفتوحة إلى رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، في أبريل الماضي، تعبر فيها عن قلقها من «انتزاع الاعترافات القسرية وغير الصحيحة» من الطالبين على يد عناصر الاستخبارات.

يذكر أن علي يونسى وأمير حسين مرادي، طالبان من النخبة في جامعة شريف وحائزان على الميداليتين الذهبية والفضية في أولمبياد الفلك، ومحتجزان في القسم الأمني 209 بسجن إيفين بطهران منذ أبريل 2020 دون محاكمة.

وكان من المقرر عقد محاكمة الاثنين في أبريل الماضي في الفرع 29 من المحكمة الثورية بطهران بتهمة «الفساد في الأرض»، لكن بحسب المحامي مصطفى نيلي الذي تطوع للدفاع عنهما رفضت المحكمة إجراء المحاكمة في الوقت المحدد بضغط من الاستخبارات.

وتحدث علي يونسي عن ضغوط المحققين والترغيب والوعود له بإطلاق سراحه مقابل «إجراء مقابلة تلفزيونية» وسط الخشية من تكرار سيناريو الاعترافات المتلفزة والمتكررة ضد المعتقلين السياسيين في إيران.

ويقول الطالبان إن سبب اعتقالهما هو رفضهما المشاركة بمشاريع وأبحاث خاصة لجهات استخباراتية ذات أبعاد مشبوهة لم يكشفا عن هويتها خوفا من المزيد من الضغوط والترهيب.

وفي حالة مشابهة، حكم على أوميد كوكبي، طالب الدكتوراه في الفيزياء النووية بجامعة تكساس، بالسجن 10 سنوات في سجن «إيفين» بتهمة «الاتصال بحكومات أجنبية».

وبحسب منظمات حقوقية، اعتقل كوكبي بعد رفضه التعاون في مشاريع نووية وتم الضغط عليه «للحصول على اعترافات كاذبة» أثناء الاستجواب.