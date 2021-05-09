شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي بألمانيا يستميل العمال قبل انتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

تعهد وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، الأحد، بزيادة الحد الأدنى للأجور بعد انتخابات عامة تجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل، آملاً في نيل الدعم من نحو عشرة ملايين عامل من أصحاب الدخل المنخفض؛ لمساعدة حزبه الديمقراطي الاشتراكي في تفادي أن يحل في المركز الثالث.

وقطع شولتس وعده خلال كلمة أمام نواب من الحزب صوتوا لصالح جعله مرشح الحزب المنتمي ليسار الوسط لمنصب المستشار الجديد لألمانيا. وقال شولتس: «سأدفع من أجل جعل الحد الأدنى للأجور 12 يورو، خلال أول عام لي كمستشار».

وتابع: «يعني هذا زيادة رواتب نحو عشرة ملايين موظف ليتمكنوا على الأقل من تحمل كلفة بعض الأشياء الأخرى».

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع حزبه وراء حزب «الخضر»، وتكتل المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، وأن من المتوقع أن يشهد أسوأ نتيجة انتخابية له على الإطلاق.

ويتوقع أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر في ألمانيا. وكان العدد بلغ ذروة قياسية عند نحو 16% في نهاية عام 2019.