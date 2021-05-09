شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أطفالها..المتحدثة باسم البيت الأبيض تبحث الاستقالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأحد، أنها بحثت مع الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي جو بايدن مغادرة منصبها بعد نحو عام واحد؛ لأنها تريد تمضية المزيد من الوقت مع أطفالها.

وقالت ساكي: إنها «ترى أن الوقت حان لشخص آخر للقيام بهذه الوظيفة، خلال عام من الآن، أو نحو عام من الآن»، وفق ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وأضافت: «أعني أنه عندما تحدثت مع الدائرة المقربة حول بايدن بشأن ذلك، تحدثنا عن القدوم والقيام بهذه الوظيفة لمدة عام، وهو ما كان جذاباً تماماً لي لأسباب كثيرة».

وتابعت: «لدي أطفال صغار، ولا أريد أن أفقد الوقت الذى اتعين أن أقضيه معهم. وستذهب ابنتي إلى رياض الأطفال. لدي الكثير من السنوات معها؛ لكنها من نوعية الأطفال الذين يفيضون بالبراءة.. لا أريد أن أفوت هذه اللحظات. لا أريد أن أضيع هذه الأشياء».

وتولت ساكي أدواراً عدة خلال عملها في المكتب الصحفي للبيت الأبيض خلال فترة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وتبدل على الرؤساء الأمريكيين العديد من المتحدثين الصحفيين خلال فترات رئاستهم في السنوات القليلة الماضية؛ إذ كان لدى الرئيس السابق دونالد ترامب أربعة متحدثين خلال فترة رئاسته، بينما كان للرئيس أوباما ثلاثة متحدثين في فترتيه الرئاسيتين.