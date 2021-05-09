شكرا لقرائتكم خبر عن الأرمن يتظاهرون تأييداً للرئيس السابق كوتشاريان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: رويترز

تظاهر آلاف الأرمن في العاصمة، يريفان، الأحد، لاستعراض تأييدهم لتحالف سياسي جديد أسسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، قبيل الانتخابات المبكرة المقررة الشهر المقبل.

وتعهد كوتشاريان في كلمة ألقاها أمام آلاف المؤيدين، وهم يرددون «أرمينيا» ويلوحون بالأعلام، بأن تحالفه يساعد في إنعاش الاقتصاد والتعافي من خسارة الدولة لأراض داخل وحول منطقة ناجورنو قرة باخ في صراع استمر ستة أسابيع مع أذربيجان العام الماضي.

ويشارك التحالف الجديد المسمى «إحياء أرمينيا» في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها 20 يونيو/حزيران المقبل. وأثار رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مسألة الانتخابات المبكرة الشهر الماضي بإعلان استقالته.

وتعرض باشينيان لضغوط ليستقيل منذ موافقته على وقف إطلاق النار مع قوات أذربيجان. وكان نجم باشينيان قد صعد بعد أن قاد موجة احتجاجات شوارع ضد الحكومة في 2018.