شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وفرنسا تنفذان أنشطة تدريبية عسكرية مشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً في نطاق الأسطول الجنوبي، إضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك «رمسيس ـــ 2021» بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وأفاد بيان للقوات المسلحة المصرية، الأحد، بأن القوات البحرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) في نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك «رمسيس ـــ 2021».