شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية والتخطيط" توافقان على قانون "الأبنية الرياضية" والشباب: تطلب مزيدا من الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اقتراح مشروع قانون مقدم من الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال النائب محمود حسين، إن القانون يهدف إلي حل مشكلات التمويل التي تواجه وزارة الشباب والرياضة، نقص الاعتمادات المالية المطلوبة لها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية الخاصة بإنشاء المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم قدرتها على إنهاء الكثير من تلك المشروعات، مما يؤدي إلى إعاقة تنفيذ الكثير من أعمال البنية التحتية الرياضية والشبابية على مستوى محافظات الجمهورية.

من جانبه أكد النائب خالد بدوي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين ، أن هناك بعض القصور في انهاء الازمات الخاصة بالهيئات الشبابية في القري ومراكز الشباب، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الوزارة ، لافتا إلى أن لجنة الشباب رصدت خلال زيارتها لمحافظتي الاسكندرية والغربية هدم مراكز شباب كانت تعمل بكامل طاقاتها، ورغم هدمها لم تبني حتي الآن .

وأضاف أن الوزارة ليست لديها رفاهية في الميزانية الخاصة بها ، وهو ما يتطلب الموافقة علي قانون إنشاء هيئة الأبنية الشبابية والرياضية، لأنه سيرفع عن الوزارة حمل كبير متعلق بأزمات تأخر المنشآت، مشددا علي ضرورة انهاء تعدد جهات الولاية علي أراضي مراكز الشباب، وأن يتم نقلها لوزارة الشباب صاحبة الاختصاص .

وأشار إلى أن هيئة الأبنية الرياضية ستساهم في وضع خطة انشائية من خلال برنامج يتم تنفيذه سنويا بدلا من فكرة الإدراج في الخطة وعدم التنفيذ .

من جانبه أكد النائب اسامة عبدالعاطي، موافقته علي مشروع القانون خاصة أنه سيساهم في القضاء علي أزمة استبدال الأراضي الحكومية لصالح مراكز الشباب ، بينما رأي النائب عمر السنباطي اننا لسنا في حاجة لإنشاء هيئة جديدة ، والحل في دعم الوزارة ومساندتها .

فيما قال النائب درويش مرعي ، إن هيئة الابنية الرياضية لن يكون لها دور إذ لم يتوافر لها ميزانية فيما أكد النائب حازم علي، أهمية مشروع القانون، والذي سيساهم في سرعة انشاء المنشآت الرياضية بشكل أسرع مما هو عليه الأمر حاليا .

وشدد النائب ثروت سويلم وكيل اللجنة علي أهمية إنشاء هيئة الأبنية الرياضية، و تفعيل سياسة الاستبدال بين الوزارات، علي أن يتم تخصيص الأراضي الغير مستغلة لصالح إنشاء مراكز شباب عليها، وبدورها طالبت النائبة ولاء عبدالفتاح، ضرورة أن يضم مجلس إدارة الهيئة عدد من المتخصصين .

من جانبها قالت النائبة، آية مدني، إنها تؤيد القانون المطروح، ولكنها تعترض نسبة الـ5٪؜ المخصصة لتعظيم موارد الهيئة من عقود اللاعبين، لافتا إلى أن 80٪؜ من اللاعبين لا تتعدي عقودهم 2000 جنيه، مطالبة بأن يضم مجلس إدارة الهيئة ممثلين عن ذوي الإعاقة حتي تكون المنشآت مناسبة لهم .

من جانبه أعلن مصطفي عبدالمعين، وكيل وزارة التخطيط مسئول ملف الشباب والرياضة، موافقة الوزارة علي مشروع القانون مع التحفظ علي بعض النسب الواردة ضمن موارد الهيئة.

وفي السياق ذاته أكدت مسئولة وزارة المالية موافقتها علي مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود حسين بشأن انشاء هيئة الابنية الرياضية .

من جانبه اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ترحيبه بمشروع القانون، الإ أنه طالب اللجنة بمنحه وقت أطول للدراسة مشيرا إلي أن مجلس الوزراء أصدر قرار بعدم إنشاء هيئات جديدة تابعة للوزارات لأن ذلك يترتب عليه تعيينات جديدة وميزانيات.

وأشاد الوزير، خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك لانجازها العديد من المشروعات الشبابية خلال وقت قياسي.