الخليج 365 يرافق لجان مكافحة ظاهرة التسول بشوارع قنا (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

رافقت عدسة موقع "الخليج 365" لجان مكافحة ظاهرة التسول التابعة لمجلس مدينة قنا، وذلك بقيادة اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا ولجنة حماية الطفل، لضبط المتسولين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة معهم، وذلك بعد تكرار شكاوى المواطنين من انتشار ظاهرة التسول.

وجابت اللجنة شوارع بنزيون و23 يوليو و الجمهورية وحررت خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة 11 محضرًا لمتسولين داخل نطاق مدينة قنا.

كان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قد أصدر أمس السبت قرارا رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، يتضمن تشكيل لجنة فى كل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية كل من عضوين من الإدارة الإجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الإجتماعى والآخر عن قسم الضمان، ومسئول حماية الطفل وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الآداء بالوحدة المحلية للمدينة.

وأوضح محافظ قنا أن اللجنة سوف تختص بالمرور اليومى على شوارع المراكز والمدن والقري لمنع ظاهرة إنتشار المتسولين واستغلال الأطفال فى أعمال التسول، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإعداد تقرير يومى بأعمال كل لجنة و إرساله إلى إدارة الأزمات بالمحافظة.