انفجار خط مياه يغرق شارع الجلاء في السويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

انفجر خط مياه رئيس في السويس، بشارع الرئيس بالمدينة، وتسبب ذلك في غرق الطريق وتعطل الحركة المرورية.

وكان مكتب محافظ منوب تلقى بلاغًا من المواطنين يفيد تعرض شارع الجلاء في اتجاه شارع الجيش للغرق وحدوث اختناق مروري بعدما حالت المياه دون عبور السيارات.

انتقل فريق من حي السويس وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس لمكان الواقعة كونها المسؤولة عن خطوط المياه بالحي.

جرى قطع المياه عن الخط وسحب تراكمات المياه بالطريق تمهيدًا للحفر واصلاح الكسر بالخط.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إن خط المياه يغذي قطاع كبير من الضواحي السكنية من بينها الملاحة القديمة وشارع الشهداء.

وأجرى رجال المرور تحويل مسار السيارات القادمة من شارع الجيش في اتجاه ديوان عام المحافظة إلى طرق فرعية، أما المقبلين من شارع صلاح نسيم ومتجهين للسويس فجرى تحويلهم إلى طريق شارع المحكمة.

قام رجال المرور بتغيير مسار السيارات القادمة من شارع الجلاء القريب من مبنى ديوان عام المحافظة والمتجهة إلى شارع الجيش إلى أحد الشوارع الجانبية.​