ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مدرسة كابول

دفنت أسر حزينة قتلاها، الأحد، بعد تفجير مروع في مدرسة للبنات في العاصمة الأفغانية أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، العديد منهم تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان، إن عدد الجرحى في هجوم السبت ارتفع إلى أكثر من 100 في حي داشت برشي الغربي، وسط تبادل أسر الطلاب الاتهامات الغاضبة ضد حكومة وقولهم، إنها فشلت في حمايتهم وسط هجمات متكررة.

وبين أن ثلاثة انفجارات خارج مدخل المدرسة وقعت بينما كان الطلاب يغادرون، واستهدفت التفجيرات حي دشت بارشي، حيث وقعت التفجيرات، ونفت طالبان مسؤوليتها، ونددت بالهجوم وسقوط العديد من القتلى.