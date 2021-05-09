وصف الحكومة في ميانمار بالإرهاب

وقال الحكام العسكريون إن أعضاء حكومة الوحدة الوطنية حرضوا الناس على إثارة الإرهاب. وتضم حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل سرا سياسيين من الحكومة المخلوعة بقيادة أون سان سو تشي وقادة حركة الاحتجاج ضد الانقلاب.
وعلى الرغم من تهديد الحكومة العسكرية، لا يزال الناس يخرجون إلى الشوارع والمظاهرات مستمرة.
ووفقا لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، قُتل ما لا يقل عن 774 شخصا واعتقل أكثر من 4800 آخرين وسط أعمال العنف.
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