المملكة توزع كسوة عيد الفطر للأيتام في لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع كسوة عيد الفطر المبارك للأطفال الأيتام من أبناء اللاجئين السوريين والفلسطينيين، والمجتمع المستضيف في محافظتي بيروت وطرابلس بالجمهورية اللبنانية، استفاد منه 650 طفلا. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع كسوة عيد الفطر المبارك في لبنان لعام 1442هـ، ويستفيد منه 6.548 طفلا.

مكافحة الأمراض الوبائية

من جانب آخر، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 795 مستفيدًا، خلال الفترة من 22 حتى 28 أبريل 2021، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات في قسم التسجيل والفرز 395 مستفيدا، وقسم الملاحظة 3 أشخاص، وعيادة التنويم حالتان، فيما صُرفت الأدوية لـ 395 شخصا. كما راجع قسم المختبر 339 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 395 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 387 مراجعا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

خدمات علاجية

وقدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 308 مرضى، خلال المدة من 22 حتى 28 أبريل 2021. وراجع عيادة الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 92 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 48 فرداً، وعيادة الصحة الإنجابية 7 حالات. وفي الخدمات المرافقة فقد صُرفت الأدوية لـ 108 أفراد، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 36 مريضاً، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، كما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

بالإضافة إلى ذلك، واصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية بنجلاديش، حيث جرى توزيع 500 سلة غذائية استفاد منها 2.500 فرد في محافظة شيتاغونج. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنغلاديش خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442.