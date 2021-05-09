تعزيز الإعلام بين السعودية والعراق

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وعبر عليوي عن شكره لوزير الإعلام المكلف على دعوته لزيارة المملكة ولقائه الذي تم خلاله مناقشة سبل دعم وتوثيق العلاقات الإعلامية بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون الثنائي بين الجانبين السعودي والعراقي؛ موضحاً أن وزير الإعلام المكلف أبدى الاستعداد لتقديم التسهيلات والتعاون وفتح آفاق التطوير بين الجانبين، وترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع بين الشعبين.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارة الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية إلى المملكة في إطار تعزيز العلاقات الإعلامية بين المملكة والعراق.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية قد وصل إلى جدة أمس وأدى مناسك العمرة. وقدم عليوي شكره لحكومة خادم الحرمين على حسن الضيافة والاستقبال.
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