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وزيرة التجارة الأمريكية: أمامنا طريق طويل قبل أن نتعافى من كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

أمريكا تواصل تسجيل وفيات جديدة بكورونا

قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الأحد، إنه ما زال أمام الولايات المتحدة طريق طويل قبل أن تتعافى من تبعات جائحة .

وأضافت أن عدد الوظائف التي تم إعلانها الأسبوع الماضي وكانت أقل من المتوقع يمثل انعكاسا لذلك.

وقالت في تصريحات لشبكة “سي.بي.إس”: “أعتقد أن أمامنا طريقا طويلا لكي نتعافى من الجائحة.. كثير من الأمريكيين ما زالوا يكافحون كما أن هناك ثمانية ملايين وظيفة أقل مما كان عليه العدد قبل الجائحة”.

وتابعت: “نتخذ خطوات جريئة لكن هناك طريقا طويلا علينا أن نقطعه ومساعدة الأمريكيين في إيجاد الوظائف”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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