لجنة حقوق الإنسان العربية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أدانت لجنة حقوق الإنسان العربية ( لجنة الميثاق ) التابعة لجامعة الدول العربية الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وآخرها جريمة التهجير القسري للأسر من سكان مدينة القدس الشرقية في حي الشيخ جراح .



وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن هذه الأفعال تعد انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الطولي لحقوق الإنسان، لافتة النظر إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تدخل في باب جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب بموجب نظام روما لعام 1998 .

وعدَّت الضغط المتواصل على الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس بهدف إجبارهم على مغادرة أماكن سكنهم ، بالإضافة إلى تقييد حرية التنقل ومنع المصلين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى أماكن العبادة ، هو نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة فى سياسة الاحتلال التي توجب تحرك المجتمع الدولى لوقف هذه الانتهاكات وتحميل القوة القائمة بالاحتلال لمسؤوليتها الدولية ومساءلة قادتها السياسيين والعسكريين.