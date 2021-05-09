الكاظمي: اتخذت خطوات لتفكيك جميع العناصر التي حولت العراق لساحة صراعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، إن بلاده ليست بحاحة لقوات أمريكية على أراضيها، لكنها تحتاج تنسيقا أمنيا مع الولايات المتحدة.

وكشف الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين العراقيين، أن حكومته اتخذت خطوات لتفكيك جميع العناصر التي حولت العراق لساحة صراعات.

وأشار إلى سعي العراق لاستعادة "دوره الريادي"، مضيفا أن "استقرار المنطقة ينعكس إيجاباً علينا".

وقال رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، الذي نقلته وسائل إعلام عراقية إن "البعض (لم يحدده) حاول فرض أجندات علينا تهدد الأمن القومي لبلادنا".

ولفت غلى أن الهجوم الأخير على قاعدة "عين الأسد" غير مبرر.

وأعلن التحالف الدولي ضد داعش، السبت، أن هجوما بطائرات مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد بالعراق دون وقوع إصابات.

وقال متحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالعراق إن طائرات مسيرة هاجمت اليوم السبت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية بغرب العراق.

واستطرد الكاظمي بالقول إن العراق عبر مرارا عن الغضب بسبب التدخلات التركية لتصفية حسابات على أراضينا، في إشارة إلى الهجمات التركية في مناطق شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقره "منظمة إرهابية".

وقال الكاظمي إن القوات الأمنية في العراق استنزفت في حربها على الإرهاب.

