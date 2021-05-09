الامارات.. "النقل المتكامل" يعلن عن مواعيد عمله خلال عطلة عيد الفطر

محمد الفلاح - الأحد 9 مايو 2021

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل عن مواعيد عمله وساعات تطبيق نظام "درب" للتعرفة المرورية، وأوقات عمل حافلات النقل العام وخدمات العبارات خلال إجازة عيد الفطر المبارك.



وأوضح أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 إلى حين استئناف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

ولفت إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيق "Darbi" الذكي، وعبر التواصل مع مركز الاتصال التابع لمركز النقل المتكامل على الرقم المجاني 80088888، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 وحتى نهاية العطلة ( من 29 رمضان إلى 3 من شهر شوال لعام 1442)، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال نفس الفترة.

ودعا مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

ونوه إلى أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يستأنف احتساب تلك الرسوم بعد الانتهاء من عطلة العيد الرسمية في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس، وذلك بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال تلك الأوقات التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل، حيث كان المركز قام بتعديل تلك الأوقات خلال شهر رمضان.

أما فيما يتعلق بخدمات وتواقيت عمل الحافلات العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أفاد المركز بأن خدمة النقل العام بالحافلات ستعمل وفق المواعيد المحددة سابقاً لأيام الجمعة والعطلات الرسمية من دون أي تغيير.

وأعلن المركز عن خدمات ومواعيد عمل العبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية خلال إجازة عيد الفطر، لافتا إلى أن مواعيد عمل العبارات من وإلى جزيرة دلما ستكون من السبت إلى الخميس بواقع (3) رحلات ويوم الجمعة بواقع رحلتين فقط، أما مواعيد عمل العبارات بين جزيرتي السعديات والعالية، فستكون من السبت إلى الأربعاء بواقع (3) رحلات يوميا وبواقع (4) رحلات يومي الخميس والجمعة.