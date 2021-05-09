شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الإعلام العراقية يزور مجمع الكسوة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية عادل سلمان عليوي اليوم , مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، شاهد خلالها عرضا مرئيا يحكي مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة وما يحويه معرض عمارة الحرمين من إمكانات وخدمات، كما استمع من القائمين على المجمع لشرح عن مراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة والأقسام التي يضمها المجمع من معدات وآليات وأجهزة حديثة متطورة في الحياكة والنسيج والصباغة، وما تلقاه صناعة كسوة الكعبة من عظيم العناية والاهتمام من قيادة المملكة .

بعد ذلك توجه إلى معرض عمارة الحرمين الشريفين, حيث تجول في قاعات المعرض واطلع على أهم المقتنيات القديمة والحديثة التي يحويها والمجسمات والصور التي تحاكي عمارة الحرمين الشريفين والتوسعات التي شهدها.

وأثنى الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية على ما يحويه المجمع من إمكانات بشرية متدربة محترفة وآليات تقنية حديثة تقوم بحياكة ثوب الكعبة المشرفة بدقة متناهية، منوها بما توليه قيادة المملكة من عناية فائقة بالحرمين الشريفين وما تقدمه من خدمات جليلة لقاصديهما