الأمن العراقي يعتقل 3 دواعش في كركوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق المادة 4/إرهاب في منطقتي العروبة والحرية بكركوك".

كما تمكنت قوة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية، بحسب البيان، من "إلقاء القبض على متهم ثالث مطلوب وفق المادة 4 إرهاب خلال عملية متابعة تحركاته بناحية الرياض في كركوك".

وأوضح البيان، إنه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الطلب اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهم".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط في الجيش وإصابة 3 جنود بانفجار جنوب شرقي محافظة كركوك.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة أنفجرت اليوم، مستهدفة دورية للجيش في منطقة الزركة غربي قضاء خورماتو".

وأشار المصدر إلى أن، "الانفجار أدى الى استشهاد ضابط وإصابة 3 جنود بجروح جروح متفاوتة، فيما شرعت قوة أمنية لنقل الضحايا ونفذت عملية تفتيش عند المناطق القريبة من موقع الحادث".

وتتصاعد حدة الهجمات الإرهابية التي تشنها عناصر تنظيم داعش منذ أكثر من عام، بعد عودة نشاط الخلايا النائمة وتوافر ملاذات وقواعد لمسليحه.

وعاد داعش إلى تهديد المدن ومهاجمة القوات الأمنية مجدداً، عقب خسارته المدن التي سيطر عليها في شمال وغرب العراق خلال أحداث يونيو/حزيران 2014.

وتطارد القوات العراقية وبدعم من التحالف الدولي الذي يوفر الغطاء الجوي، بقايا فلول تنظيم داعش من خلال سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل المئات من العناصر الإرهابية بينهم قيادات من الصف الأول.