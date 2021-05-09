إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه عسقلان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الأحد، التصدي لقذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه عسقلان، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بالقطاع.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، إغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفجر اليوم، أغارت طائرة عسكرية إسرائيلية، على موقع لحركة "حماس" ردا على إطلاق قذيفة من قطاع غزة في وقت سابق.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أغارت طائرة عسكرية على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وأضاف أن الغارة جاءت "ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وتزامن إطلاق القذيفة مع تجدد المواجهات خلال ساعات ليل السبت/ الأحد في أنحاء متفرقة بمدينة القدس الشرقية بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

