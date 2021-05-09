شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة أعلى من المعلن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبر أنتوني فاوتشي المستشار الصحي للبيت الأبيض أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة أعلى بلا شكّ من الحصيلة الرسمية التي بلغت 581 ألف وفاة منذ بداية عام 2020.

ورداً على سؤال حول دراسة جديدة نشرتها جامعة واشنطن هذا الأسبوع، لم يؤكد فاوتشي الحصيلة التي خلصت إليها والتي تجاوزت 900 ألف وفاة.

لكنه قال لشبكة «ان بي سي»: السلطات الصحيّة قالت منذ البداية إن التقدير المتدنّي لعدد الوفيات محتمل جداً «وأضاف تعليقاً على منهج الدراسة أن: هذا النموذج خلص إلى عدد كبير من الوفيات يبلغ 900 ألف ما يجعل التقدير متدنياّ بشكل أعلى قليلاً مما كنت أتصور، ولكن في بعض الأحيان تكون النماذج صحيحة وأحياناً أقل صحّة.

وتدارك: لكنني أعتقد أن التقدير كان متدنياً بلا شكّ وما زال وبرّر عدم دقة الإحصاء بأن الجائحة تاريخيّة.

سجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، مع أكثر من 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسمياً.

ولكن منذ يناير، تراجعت حالات الإصابة والوفيات مع تسارع حملة التطعيم. وبعد طفرة طفيفة مع عطلة الربيع، عادت الأرقام للانخفاض منذ منتصف إبريل.

من جهته، قال جيفري زينتس منسق مكافحة الفيروس في البيت الأبيض لقناة «سي إن إن» الأمريكية: نحن عند نقطة تحول.

وأشار إلى أرقام التطعيم، حيث تلقى 58 في المئة من الراشدين جرعة لقاح واحدة على الأقل في الولايات المتحدة، وتم تحصين أكثر من 110 ملايين شخص (ثلث إجمالي السكان) بالكامل.

وحدد الرئيس جو بايدن هدفاً يتمثل في تلقيح 70 في المئة من الراشدين بجرعة واحدة على الأقل بحلول الرابع من يوليو، لكن حملة التطعيم تشهد تباطؤاً بسبب تردد المواطنين المشككين في سلامة اللقاح.

وأضاف زينتس في هذا الصدد: مهمتنا هي جعل إتاحة اللقاحات أسهل، وكسب ثقة الناس».