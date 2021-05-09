شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في بريطانيا والتطعيم يطال 67 % من السكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلنت بريطانيا، الأحد، عن تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» الأحد، مع تراجع إجمالي الحالات المسجلة خلال سبعة أيام إلى 14659بانخفاض بنسبة 4.3 % مقارنة بالأسبوع السابق، في وقت بلغ إجمالي الملقحين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 67% من السكان البالغين.

وسجلت السلطات حالتي وفاة جديدتين في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات خلال أسبوع، 67 حالة، بانخفاض بنسبة 39.1 %، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وأظهرت البيانات، أن 35.37 مليون شخص أو67% من السكان البالغين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من كوفيد-19. ومن بين هؤلاء حصل 17.67 مليون شخص أو 33.5 % من البالغين على الجرعتين.

ومنذ بدء الجائحة بلغ إجمالي وفيات بريطانيا 127605 أشخاص في غضون 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالفيروس.

وشهدت بريطانيا موجة ثانية مدمرة بلغت ذروتها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات ومن يتم نقلهم إلى المستشفيات تراجعت بعد ذلك.