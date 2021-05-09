شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقلّص ساعات الحظر الليلي اعتباراً من أول أيام العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الحكومة الأردنية، الأحد، تقليص ساعات الحظر الليلي في البلاد، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المقبل، لتصبح للأفراد اعتباراً من الساعة 11 مساء وحتى الـ6 صباحاً لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتباراً من الساعة 10 ليلاً وحتى الـ6 صباحاً طوال الأسبوع باستثناء المنشآت التي تقرر السلطات أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة في بيان، أن الإجراءات الأخيرة، تأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة المتخذة وفقاً للوضع الوبائي، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه غالبية القطاعات والعجلة الاقتصادية قد عادت إلى طبيعتها، بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالطعوم.

وشددت الحكومة على أن الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.وأكدت مضيها قدماً في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطن، واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية، وفقاً للوضع الوبائي.

ولفت الحكومة إلى أن «الوصول إلى الصيف الأمن يعني فتح غالبية القطاعات مطلع يوليو / تموز المقبل، وأيضاً العودة إلى التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات في شهر سبتمبر / أيلول المقبل، بالتزامن مع وصول حملة التطعيم إلى مراحل متقدمة للأفراد والعاملين في القطاعات والمنشآت المختلفة، وكلها مطاعيم آمنة، ومعترف بها ومسجلة لدى المؤسسات الصحية الأردنية والعالمية»