شكرا لقرائتكم خبر عن حبس شابين مصابين بـ «كورونا» لمخالفتهما الإجراءات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أمرت نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في النيابة العامة للدولة، بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض «كوفيد ـ 19».

وأشارت نيابة الطوارئ والأزمات إلى أنه في إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة لمكافحة جائحة «كورونا» والحد من انتشار المرض، ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة، فقد تم رصد مقطع مصور من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لشابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي وقيامهما بتصوير نفسيهما بدون كمامات، إلى جانب ارتدائهما ساعة التتبع الإلكترونية الخاصة بالحجر الصحي ويتفاخران بعدم التزامهما بالتعليمات الصحية والوقائية المفروضة عليهما، مخالفين بذلك التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض «كوفيد ـ 19»، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بحبسهما على ذمة التحقيق.

وأهابت نيابة الطوارئ والأزمات بالجمهور الكريم، الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.