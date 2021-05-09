شكرا لقرائتكم خبر عن توتر وقلق يخيم على كلاسيكو الأهلي والزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخيِّم التوتر والقلق على قطبي كرة القدم المصرية في القمة ال122 بين الغريمين التقليديين الاهلي والزمالك الاثنين بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الحادية والعشرين، بعدما أصر الاتحاد المحلي على تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة الكلاسيكو.

وعيّنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة طاقم تحكيم محلي لقيادة الكلاسيكو على غرار مباراة الذهاب، وذلك رغم رفض الناديين عقب الاخطاء التحكيمية التي اثارت جدلا واسعا خلال المباريات الماضية، اضافة الى حالة التذبذب في المستوى والعروض والنتائج في المباريات التي لعبها الفريقان عقب قمة الدور الاول والتي اقيمت 18 نيسان/ابريل الماضي وانتهت بفوز الاهلي 2-1.

أهدر الاهلي ثماني نقاط في 6 مباريات لعبها منذ حسمه ذهاب الكلاسيكو حيث خسر امام سموحة وغزل المحلة وتعادل مع الجونة، فيما خسر غريمه الزمالك 4 نقاط في 5 مباريات بتعادله مع المقاولون العرب وبيراميدز.

ووجهت سهام النقد من قبل وسائل الاعلام والجماهير الى مدربي الأهلي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني والزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، وتعالت اصوات للمطالبة بإقالتهما من منصبيهما.

ويخوض الزمالك مباراة الغد متصدرا الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف والذي خاض 18 مباراة فقط.

ويسعى الجهاز الفني ولاعبو الزمالك للثأر من خسارتين امام الاهلي بنتيجة واحدة 1-2 في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام الماضي والدور الاول للدوري، في سعيه الى الابتعاد في الصدارة بعدما وجه تركيزه نحو الفوز باللقب المحلي عقب الخروج المبكر من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

في المقابل يحاول موسيماني ولاعبو الاهلي تأكيد العقدة، وتحقيق الفوز الثالث تواليا على الزمالك وتقليص فارق النقاط التي تفصل بينهما أملا في الصدارة والاحتفاظ باللقب للموسم السادس تواليا.

واستعاد الاهلي نغمة الانتصارات بعد هزيمتين وتعادل بفوزه في المرحلة الماضية على الاتحاد السكندري 2-1، واشتكى مدربه موسيماني من ضغط المباريات وتعرض لاعبيه للإجهاد والاصابات نظرا لمشاركة الفريق في دوري الابطال والدوري المحلي وكأس مصر.

ولعب الاهلي الاونة الاخيرة مباراة كل 72 ساعة، وسيخوض السبت المقبل مواجهة صعبة امام ماميلودي صنداونز بطل جنوب افريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وفي الوقت الذي يعاني الاهلي من غياب اهم عناصره النيجيري جونيور اجايي والتونسي علي معلول وحمدي فتحي للاصابة وناصر ماهر لاسباب فنية، فقد عاد الى صفوفه قطب دافعه المغربي بدر بانون وايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" وحارس مرماه الاساسي محمد الشناوي الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الاصابة بفيروس كورونا.

وقال موسيماني "للقمة حسابات اخرى"، مشيرا الى ان تراجع نتائج الفريق في بعض مباريات الدوري لن يؤثر سلبا على اداء اللاعبين في مواجهة الزمالك "لدينا حوافز كبيرة لتحقيق الفوز".

على الجانب الاخر، يغيب عن الزمالك الثلاثي عبدالله جمعة للإصابة في القدم والحارس محمود ابو جبل للإصابة بفيروس كورونا، وامام عاشور للإيقاف، فيما استعاد النادي خدمات الظهير الايسر محمد عبد الشافي بعد غياب للإصابة في الكتف منذ مباراة الكأس السوبر المحلية مع الاهلي في شباط/فبراير 2020 بالإمارات.

ودخل الزمالك في معسكر مغلق عقب مباراة سموحة المرحلة الماضية، وقال مدربه كارتيرون إنه سيدخل القمة بصفوف مكتملة.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "قررت الانتظام في معسكر مبكر كي يتم تجهيز اللاعبين بأفضل صورة للمباراة، كي يكونوا في أفضل حالة من التركيز قبل المباراة المرتقبة في ظل أهمية المواجهة سعيا لتحقيق الفوز".

ش ع/م م