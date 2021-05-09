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5 شركات تعلن نتائجها الفصلية.. 3 تتحوّل إلى الربحية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

9 مايو 2021

21:56 مساء

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  • ارتفعت أرباح «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 107% إلى 62.67 مليون درهم في الربع الأول، مقارنة مع ربح بقيمة 30.24 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.
  • تحول بنك الإمارات للاستثمار نحو الربحية في الربع الأول 2021، بعد أن سجل صافي أرباح بنحو 7 ملايين درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 6.07 مليون درهم في الربع الأول 2020.
  • حققت شركة «أم القيوين للاستثمارات العامة» الربحية بقيمة 4.39 مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو 16.4 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.
  • تحولت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» للربحية، مسجلةً 26.6 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر قدرها 132.9 مليون درهم في الفترة المقارنة من العام الماضي.
  • حققت «الأغذية المتحدة» في الربع الأول 2021 أرباحاً صافية بقيمة 8.25 مليون درهم، مقارنة مع 17.74 مليون درهم في الربع الأول 2020، بتراجع 53%

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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