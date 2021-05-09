شكرا لقرائتكم خبر عن جاسبريني: لا يوجد عرض من توتنهام وأنا ملتزم مع أتلانتا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، أنه ملتزم بعقده مع النادي الإيطالي، نافياً وجود عرض لتدريب توتنهام الإنجليزي في الموسم المقبل.

ويبحث توتنهام عن مدرب لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج، وتم تعيين ريان ماسون لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال جاسبريني عقب فوز فريقه أتلانتا الأحد 5-2 على مضيفه بارما الذي تأكد هبوطه، ليستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم: أنا ملتزم بعقدي مع أتلانتا، وأنا سعيد مع الفريق، لم يتصل بي أحد من توتنهام، لا توجد مفاوضات بيني وبين الفريق الإنجليزي، كل ما يثار مجرد تكهنات، ولكن حتى الآن أنا سعيد مع أتلانتا وأتطلع دائماً للأفضل مع الفريق.

وأضاف: تحدثت إليّ رئيس نادي أتلانتا وأنا مستمر مع الفريق، أقدر اهتمام توتنهام ولكن عليهم أن يبحثوا عن مدرب آخر، فأنا لن أغادر إيطاليا هذا الصيف على الأقل.

ولفت جاسبريني الأنظار عندما قاد أتلانتا للتألق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونجح المدرب الإيطالي في صنع فريق لا يقهر محلياً وأوربياً، ما جعل وسائل الإعلام العالمية تصفه بـ«الحصان الأسود» بعد النتائج المميزة في دوري الأبطال الموسم الماضي.

ومنذ توليه قيادة أتلانتا موسم 2016-2017، أصبحت جميع الفرق الإيطالية دون استثناء تحسب ألف حساب لهذا الفريق، وبخاصة على ملعبه المسمى «بيرغامو»، وبقيادته الناجحة لأتلاتنا بات اسم جاسبريني يتردد كثيراً في أوروبا، وربطت الصحافة بينه وبين عدد من الفرق التي ترغب في خدماته، ومنها أخيراً توتنهام الإنجليزي.