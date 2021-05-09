شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ورم نادر من الجزء الخلفي لركبة سيدة ثلاثينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكن أطباء قسمي جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية، في المستشفى السعودي الألماني دبي، من استئصال ورم نادر وكبير في الجزء الخلفي لركبة سيدة تبلغ من العمر 36 عاماً، كان نتيجة مرض التهابي يظهر على شكل ورم، قيّد حركتها وأثر في حياتها اليومية ومنعها من العمل بشكل طبيعي، وتسبب لها في آلام مبرحة.

ووفق رئيس الفريق الطبي د. عيسى استشاري جراحة العظام، فإن المريضة كانت تشكو آلاماً وتورماً مستمرين حول الركبة، وأظهر الفحص السريري وفحوص الأشعة، وجود كتلة كبيرة من الأنسجة الرخوة حول مفصل الركبة، وتمتد إلى الجزء الخلفي المحاط بالأعصاب، والأوعية الدموية الرئيسية، أو ما يعرف بالحزمة الوعائية العصبية، مضيفاً أن هذا الورم تسبب في إغلاق جزئي لأحد الشرايين الرئيسية للساق مما أعاق حركتها تماماً.

وبمشاركة د. محمد رأفت استشاري جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، أجمع أطباء لجنة الأورام بالمستشفى، على ضرورة العلاج الجراحي متبوعاً بالعلاج الإشعاعي، وعلى الفور تم استئصال الورم بالكامل بالمنظار من مفصل الركبة، والسيطرة على مصادر النزف باستخدام أحدث التقنيات الجراحية، ولم تمض المريضة بالمستشفى أكثر من يومين حتى تحسنت حالتها الصحية، وغادرت بعدها إلى المنزل، وأصبحت قادرة على المشي بشكل طبيعي، وأوصى الأطباء بإخضاعها لعلاج طبيعي مكثف بالمستشفى، وأيضاً علاج إشعاعي لتظهر النتائج تحسناً ملحوظاً لحالة المريضة.

من جهتها ذكرت د. ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني الإمارات، أن الخدمات التي يقدمها المستشفى لمرضاه، تتماشى مع سياسة المجموعة ونهجها، في الحرص على تقديم الرعاية المتكاملة لجميع الحالات بما فيها الحالات المعقدة والنادرة، وكذا تقديم أفضل ما لديها من مستويات الرعاية الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، وأثنت على كفاءة الفريق الطبي وحرصه على إجراء التشخيص الدقيق لتحديد سبل العلاج الصحيحة.