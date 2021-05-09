شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المدام ينفّذ «ميرنا غير» ويكرم العاملين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظّم نادي المدام الثقافي الرياضي بالتعاون مع برنامج شكراً لعطائك وفريق فزعة التطوعي وفريق غاية التطوعي المبادرة الإنسانية «ميرنا غير في شهر الخير» والتي تهدف إلى توزيع المير الرمضاني على 40 عائلة متعففة في منطقة المدام.

وأكد سالم عبيد الميالة عضو مجلس إدارة النادي المدير المالي أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً من خلال الوصول إلى العائلات المتعففة في منطقة المدام في شهر رمضان المبارك، كما أن النادي استقطب عدداً من المتطوعين من أجل تنفيذ المبادرة وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في العمل التطوعي والإنساني، ولا سيما أن النادي ينظم الكثير من المبادرات الإنسانية والخيرية في شهر رمضان المبارك، حيث نظم النادي مؤخراً بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال حفل تكريم لجميع العاملين في النادي من الموظفين والإداريين والمستخدمين والسائقين، وذلك ضمن حفل سنوي أقيم بهذه المناسبة، وأثنى الميالة على دعم مجلس الشارقة الرياضي وجهود ومتابعة مجلس إدارة نادي المدام برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن، وأكد أن النادي يسعى دائماً لتحفيز الكوادر العاملة لديه من خلال تنظيم برامج وأنشطة ترفع الكفاءة وتخلق أجواء أسرية.