شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء ليلة 27 رمضان في أبوظبي وفقاً للإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أحيا المصلون في مساجد العاصمة أبوظبي ليلة 27 رمضان، مساء أمس ، بإقامة صلاة التهجد، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأمَّ المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي فضيلة الشيخ إدريس أبكر أمام المسجد، واستمرت الصلاة نصف ساعة وبدأت من الساعة ال 12 من منتصف الليل، وامتلأ صحن الجامع بالمصلين.

وتولت فرق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والمتطوعون استقبال المصلين، وتنظيم دخولهم إلى المسجد وساحاته.

وتُقام صلاة التهجد في جميع المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح على ألاّ تتجاوز 30 دقيقة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30.